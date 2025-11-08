U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Foti: «Sconfitta che fa male al cuore, la sosta servirà per lavorare»

L’analisi dell’allenatore in seconda Salvatore Foti al termine di Venezia-Sampdoria, 12.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Non basta Henderson, Samp superata dal Venezia al “Penzo”

8 Novembre 2025 Team
Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Venezia-Sampdoria

7 Novembre 2025 Team
Gregucci: «Testa alta e petto in fuori, a Venezia per l’autostima»

7 Novembre 2025 Team