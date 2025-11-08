Non basta Henderson, Samp superata dal Venezia al “Penzo”
Per il report della sfida tra arancioneroverdi e blucerchiati, 12.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Venezia 3
Sampdoria 1
Reti: p.t. 25′ Busio, 34′ Haineut; s.t. 22′ Henderson, 32′ Fila.
Venezia (3-4-1-2): Stankovic; Schingtienne (42′ s.t. Venturi), Svoboda, Haps (18′ s.t. Sagrado); Hainaut, Perez (35′ s.t. Duncan), Doumbia, Franjic; Busio (42′ s.t. Lella); Yeboah, Adorante (18′ s.t. Fila).
A disposizione: Minelli, Grandi, Korac, Venturi, Bjarkason, Sidibe, Casas.
Allenatore: Stroppa.
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Ferrari, Giordano; Depaoli (14′ s.t. Venuti), Barák (27′ s.t. Ferri), Henderson, Benedetti (43′ s.t. Casalino), Ioannou (1′ s.t. Çuni); Cherubini (43′ s.t. Conti), Coda.
A disposizione: Krastev, Coucke, Coubiș, Riccio, Bellemo, Vulikic, Narro.
Allenatore: Gregucci.
Arbitro: Allegretta di Molfetta.
Assistenti: Di Gioia di Nola e Grasso di Ariano Irpino.
Quarto ufficiale: Nigro di Prato.
VAR: Santoro di Messina.
AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.
Note: ammoniti al 22′ p.t. Henderson, al 31′ p.t. Depaoli, al 43′ p.t. Ioannou, al 1′ s.t. Haps, al 30′ s.t. Giordano, al 41′ s.t. Ferri per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 4.718 (rateo 64.954 euro), paganti 4.287 (incasso 77.168 euro); terreno di gioco in buone condizioni.