Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati
Sono quattro i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.
Bosnia ed Erzegovina – Dennis Hadžikadunić
Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Bosnia ed Erzegovina-Romania (sabato 15 novembre, ore 20.45, “Stadion Bilino Polje” di Zenica, Bosnia ed Erzegovina)
Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Austria-Bosnia ed Erzegovina (martedì 18 novembre, ore 20.45, “Ernst-Happel-Stadion” di Vienna, Austria)
Italia Under 21 – Luigi Cherubini
Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Polonia-Italia (venerdì 14 novembre, ore 16.00, “Stadion Miejski” di Stettino, Polonia)
Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Montenegro-Italia (martedì 18 novembre, ore 18.15, “City Stadium” di Nikšić, Montenegro)
Bulgaria Under 19 – Martin Dimitrov
Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Bulgaria-Ungheria (mercoledì 12 novembre, ore 17.00, “Gyirmóti Stadion” di Györ, Bulgaria)
Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Francia-Bulgaria (sabato 15 novembre, ore 13.00, “Grosics Stadion” di Tatabánya, Ungheria)
Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Isole Faroe-Bulgaria (martedì 18 novembre, ore 17.30, “Grosics Stadion” di Tatabánya, Ungheria)
Canada Under 17 – Sasha Cernic
FIFA World Cup Under 17 – Gruppo K: Canada-Uganda (mercoledì 5 novembre, ore 16.45, “Aspire Zone” Pitch 9 di Doha, Qatar)
FIFA World Cup Under 17 – Gruppo K: Francia-Canada (sabato 8 novembre, ore 14.30, “Aspire Zone” Pitch 5 di Doha, Qatar)
FIFA World Cup Under 17 – Gruppo K: Cile-Canada (martedì 11 novembre ore 13.30, “Aspire Zone” Pitch 8 di Doha, Qatar)