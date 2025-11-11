U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Henderson salta Samp-Juve Stabia

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 12.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Balde (Monza), Henderson (Sampdoria), Kouda (Spezia), Merkaj (Südtirol), Popov (Empoli), Ranocchia (Palermo).

Diffidati Sampdoria: Depaoli.

