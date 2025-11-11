Ripresa senza i nazionali, mercoledì doppia seduta

Video-analisi, attivazione tra palestra e campo principale, esercitazioni tecniche e per la fase offensiva e partitelle a pressione, intervallate da sessioni di ripetute. Questo il programma seguito dalla Sampdoria alla ripresa mattutina degli allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco; ripresa senza i due nazionali Luigi Cherubini (Italia Under 21) e Dennis Hadžikadunić (Bosnia ed Erzegovina). Da valutare le condizioni di Marvin Çuni e Alessandro Riccio, rientrati anzitempo negli spogliatoi. Percorsi di recupero per Giorgio Altare, Estanislau Pedrola e Nicola Ravaglia; terapie per Oliver Abildgaard, Massimo Coda, Lorenzo Malagrida, Simone Pafundi e Matteo Ricci. Domani, mercoledì, è prevista una doppia seduta.