Tecnica e partitelle al “Mugnaini”, venerdì nuovo pomeridiano

Ancora priva dei nazionali Luigi Cherubini e Dennis Hadžikadunić, la Sampdoria continua ad allenarsi a Bogliasco agli ordini di Angelo Gregucci e del suo staff. Seduta intensa quella andata in scena nel pomeriggio odierno e incentrata su attivazione atletica e tecnica e partitelle in spazi ridotti. Con il gruppo, rinforzato numericamnte da alcuni Primavera, si è allenato anche Alessandro Riccio.

Programma. Differenziati di gestione per Antonin Barák, Massimo Coda e Alex Ferrari; Giorgio Altare, Estanislau Pedrola, Nicola Ravaglia e Matteo Ricci proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero; terapie infine per Oliver Abildgaard, Marvin Çuni, Lorenzo Malagrida e Simone Pafundi. Domani, venerdì, è in programma al “Mugnaini” un nuovo allenamento pomeridiano.

Torelli e tattica a Bogliasco, sabato ultima seduta settimanale

14 Novembre 2025 Team
Doppio al “Mugnaini” per la Samp, giovedì pomeridiano

12 Novembre 2025 Team
Giudice Sportivo: Henderson salta Samp-Juve Stabia

11 Novembre 2025 Team