Torelli e tattica a Bogliasco, sabato ultima seduta settimanale

Attivazione, torelli, esercitazioni tattiche dedicate allo sviluppo della fase offensiva. Questo il programma dell’allenamento pomeridiano svolto dalla Sampdoria – ancora priva dei nazionali Luigi Cherubini e Dennis Hadžikadunić sul campo principale del “Mugnaini”, dove per la prima volta si è unito allo staff tecnico anche il nuovo responsabile della preparazione atletica Franco Ferrini. Risentimento muscolare per Alex Ferrari, le cui condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Sedute differenziate di gestione per Antonin Barák, Massimo Coda e Francesco Conti; Giorgio Altare, Lorenzo Malagrida, Estanislau Pedrola, Nicola Ravaglia e Matteo Ricci proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero; terapie infine per Oliver Abildgaard, Marvin Çuni e Simone Pafundi. Domani, sabato, è in agenda nel pomeriggio l’ultima seduta settimanale.