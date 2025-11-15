Sgambata in famiglia con la Primavera, martedì la ripresa

Si chiude con una sgambata in famiglia a ranghi misti con la Primavera la settimana di allenamenti della Sampdoria nella settimana della sosta del campionato. Ancora assenti i nazionali Luigi Cherubini e Dennis Hadžikadunić. Sedute differenziate di gestione in palestra per Antonin Barák e sul campo per Massimo Coda; Giorgio Altare, Lorenzo Malagrida, Simone Pafundi, Estanislau Pedrola, Nicola Ravaglia e Matteo Ricci proseguono invece i rispettivi iter di recupero; terapie infine per Oliver Abildgaard, Francesco Conti, Marvin Çuni e Alex Ferrari. Domenica e lunedì di stacco, appuntamento a martedì mattina per iniziare a preparare la sfida con la Juve Stabia, in programma al “Ferraris” lunedì 24 novembre (ore 20.30).