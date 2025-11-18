Ripresa in chiave-Juve Stabia, mercoledì doppia seduta

La Sampdoria si è rimessa in moto. Dopo due giorni di stacco i blucerchiati si sono ritrovati in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di lunedì sera (ore 20.30) con la Juve Stabia. In attesa dei rientri dei nazionali – Luigi Cherubini e Dennis Hadžikadunić – lo staff tecnico ha sottoposto la squadra ad una seduta caratterizzata da prevenzione in palestra, attivazione, esercitazioni tecniche sul campo principale, lavoro fisico a secco con il professor Franco Ferrini e partitelle su vari spazi. Con il gruppo anche Massimo Coda, gestione tra palestra e massaggi per Antonin Barák. Giorgio Altare, Francesco Conti, Lorenzo Malagrida, Simone Pafundi, Estanislau Pedrola, Nicola Ravaglia e Matteo Ricci proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero. Terapie per Oliver Abildgaard, Marvin Çuni e Alex Ferrari. Domani, mercoledì, è in programma una doppia seduta.