Arbitri: Sampdoria-Juve Stabia affidata a Zufferli di Udine

La designazione arbitrale per Sampdoria-Juve Stabia, gara in programma lunedì 24 novembre (ore 20.30) al “Ferraris” di Genova e valida quale 13.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Zufferli di Udine.
Assistenti: Ricci di Firenze e Ceolin di Treviso.
Quarto ufficiale: Zoppi di Firenze.
VAR: Baroni di Firenze.
AVAR: Pezzuto di Lecce.

19 Novembre 2025 Team
19 Novembre 2025 Team
18 Novembre 2025 Team