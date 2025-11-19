U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Nazionali: i risultati e le presenze dei blucerchiati

News

Nazionali: i risultati e le presenze dei blucerchiati

I risultati e le presenze dei blucerchiati impegnati con le rispettive nazionali.

Bosnia ed Erzegovina – Dennis Hadžikadunić
Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Bosnia ed Erzegovina-Romania 3-1 (in panchina)
Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Austria-Bosnia ed Erzegovina 1-1 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Italia Under 21 – Luigi Cherubini
Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Polonia-Italia 2-1 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)
Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Montenegro-Italia 1-4 (titolare e sostituito all’86’)

Bulgaria Under 19 – Martin Dimitrov
Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Bulgaria-Ungheria 1-1 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)
Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Francia-Bulgaria 2-1 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro))
Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Isole Faroe-Bulgaria 0-3 (in tribuna)

Canada Under 17 – Sasha Cernic
FIFA World Cup Under 17 – Gruppo K: Canada-Uganda 2-1 (in panchina)
FIFA World Cup Under 17 – Gruppo K: Francia-Canada 0-0 (in panchina)
FIFA World Cup Under 17 – Gruppo K: Cile-Canada 2-1 (in panchina)

altre news

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Juve Stabia

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Juve Stabia

19 Novembre 2025 Team
Ripresa in chiave-Juve Stabia, mercoledì doppia seduta

Ripresa in chiave-Juve Stabia, mercoledì doppia seduta

18 Novembre 2025 Team
Sgambata in famiglia con la Primavera, martedì la ripresa

Sgambata in famiglia con la Primavera, martedì la ripresa

15 Novembre 2025 Team