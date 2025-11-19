Nazionali: i risultati e le presenze dei blucerchiati
I risultati e le presenze dei blucerchiati impegnati con le rispettive nazionali.
Bosnia ed Erzegovina – Dennis Hadžikadunić
Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Bosnia ed Erzegovina-Romania 3-1 (in panchina)
Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Austria-Bosnia ed Erzegovina 1-1 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)
Italia Under 21 – Luigi Cherubini
Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Polonia-Italia 2-1 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)
Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Montenegro-Italia 1-4 (titolare e sostituito all’86’)
Bulgaria Under 19 – Martin Dimitrov
Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Bulgaria-Ungheria 1-1 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)
Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Francia-Bulgaria 2-1 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro))
Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Isole Faroe-Bulgaria 0-3 (in tribuna)
Canada Under 17 – Sasha Cernic
FIFA World Cup Under 17 – Gruppo K: Canada-Uganda 2-1 (in panchina)
FIFA World Cup Under 17 – Gruppo K: Francia-Canada 0-0 (in panchina)
FIFA World Cup Under 17 – Gruppo K: Cile-Canada 2-1 (in panchina)