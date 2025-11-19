U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Juve Stabia

Opta Sports ci fornisce il match program di Sampdoria-Juve Stabia, 13.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_sampdoria-juvestabia_match_program

Arbitri: Sampdoria-Juve Stabia affidata a Zufferli di Udine

19 Novembre 2025 Team
Nazionali: i risultati e le presenze dei blucerchiati

19 Novembre 2025 Team
Ripresa in chiave-Juve Stabia, mercoledì doppia seduta

18 Novembre 2025 Team