Palestra e campo al “Mugnaini”, sabato nuovo mattutino

Seduta mattutina per la Sampdoria che prosegue al “Mugnaini” di Bogliasco la fase di avvicinamento alla sfida con la Juve Stabia, in programma lunedì (ore 20.30) al “Ferraris”. Scarico in palestra per i blucerchiati con supplemento sul campo per Antonin Barák, Tommaso Casalino, Luigi Cherubini, Massimo Coda, Francesco Conti, Jordan Ferri, Dennis Hadžikadunić, Nikolas Ioannou, Lorenzo Malagrida, Simone Pafundi ed Estanislau Pedrola. Proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Giorgio Altare, Nicola Ravaglia, Matteo Ricci e Alessandro Riccio (quest’ultimo anche sul campo). Terapie per Oliver Abildgaard, Marvin Çuni e Alex Ferrari. Domani, sabato, è in agenda un nuovo allenamento mattutino.