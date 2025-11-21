U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Palestra e campo al “Mugnaini”, sabato nuovo mattutino

News

Palestra e campo al “Mugnaini”, sabato nuovo mattutino

Seduta mattutina per la Sampdoria che prosegue al “Mugnaini” di Bogliasco la fase di avvicinamento alla sfida con la Juve Stabia, in programma lunedì (ore 20.30) al “Ferraris”. Scarico in palestra per i blucerchiati con supplemento sul campo per Antonin Barák, Tommaso Casalino, Luigi Cherubini, Massimo Coda, Francesco Conti, Jordan Ferri, Dennis Hadžikadunić, Nikolas Ioannou, Lorenzo Malagrida, Simone Pafundi ed Estanislau Pedrola. Proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Giorgio Altare, Nicola Ravaglia, Matteo Ricci e Alessandro Riccio (quest’ultimo anche sul campo). Terapie per Oliver Abildgaard, Marvin Çuni e Alex Ferrari. Domani, sabato, è in agenda un nuovo allenamento mattutino.

altre news

Meno due a Samp-Juve Stabia, domenica conferenza e rifinitura

Meno due a Samp-Juve Stabia, domenica conferenza e rifinitura

22 Novembre 2025 Team
Torelli e partitelle al “Mugnaini”, venerdì mattutino

Torelli e partitelle al “Mugnaini”, venerdì mattutino

20 Novembre 2025 Team
Doppio al “Mugnaini” per la Samp, giovedì pomeridiano

Doppio al “Mugnaini” per la Samp, giovedì pomeridiano

19 Novembre 2025 Team