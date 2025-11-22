Meno due a Samp-Juve Stabia, domenica conferenza e rifinitura

Meno due a Sampdoria-Juve Stabia. Al “Mugnaini” di Bogliasco prosegue la preparazione alla sfida in programma lunedì al “Ferraris” (20.30) con i blucerchiati impegnati in un allenamento mattutino a base di attivazione atletica sul campo, esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive. Regolarmente al lavoro Massimo Coda al pari dei numerosi rientranti in gruppo: Antonin Barák, Tommaso Casalino, Luigi Cherubini, Francesco Conti, Dennis Hadžikadunić, Nikolas Ioannou, Simone Pafundi, Estanislau Pedrola e Nicola Ravaglia. Differenziati sul campo per Lorenzo Malagrida e Alessandro Riccio, soltanto palestra per Jordan Ferri. Oliver Abildgaard, Giorgio Altare e Matteo Ricci proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Terapie per Marvin Çuni e Alex Ferrari. Domani, domenica, è in programma al pomeriggio la seduta di rifinitura, preceduta dalla conferenza stampa di Angelo Gregucci.