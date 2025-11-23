U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Coraggio e lucidità, è il momento di capire chi siamo»

News

Gregucci: «Coraggio e lucidità, è il momento di capire chi siamo»

L’analisi dell’allenatore Angelo Gregucci al termine di Sampdoria-Juve Stabia, 13.a giornata della Serie BKT 2025/26.

altre news

Sono ventidue i convocati di Gregucci per Sampdoria-Juve Stabia

Sono ventidue i convocati di Gregucci per Sampdoria-Juve Stabia

23 Novembre 2025 Team
Meno due a Samp-Juve Stabia, domenica conferenza e rifinitura

Meno due a Samp-Juve Stabia, domenica conferenza e rifinitura

22 Novembre 2025 Team
Silence is violence: la Sampdoria contro la violenza sulle donne

Silence is violence: la Sampdoria contro la violenza sulle donne

22 Novembre 2025 Club