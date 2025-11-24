U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Vittoria vitale: Coda dal dischetto piega la Juve Stabia

Per il report della sfida tra blucerchiati e gialloblù, 13.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.

Sampdoria     1
Juve Stabia   0
Rete: s.t. 13′ Coda rig.
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti, Venuti, Hadžikadunić, Vulikic; Depaoli (17′ s.t. Pafundi), Conti (28′ s.t. Barák), Bellemo (41′ s.t. Ferri), Benedetti (41′ s.t. Casalino), Giordano (28′ s.t. Ioannou); Cherubini, Coda.
A disposizione: Krastev, Ravaglia, Coucke, Coubiș, Ferri, Pedrola, Narro.
Allenatore: Gregucci.
Juve Stabia (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni (46′ s.t. Baldi), Mosti (46′ s.t. De Pieri), Leone (18′ s.t. Maistro), Correia, Cacciamani (35′ s.t. Piscopo); Candellone, Gabrielloni (18′ s.t. Pierobon).
A disposizione: Signorini, Boer, Reale, Stabile, Mannini.
Allenatore: Abate.
Arbitro: Zufferli di Udine.
Assistenti: Ricci di Firenze e Ceolin di Treviso.
Quarto ufficiale: Zoppi di Firenze.
VAR: Baroni di Firenze.
AVAR: Pezzuto di Lecce.
Note: espulso all’11’ s.t. Ruggero per somma di ammonizioni; ammoniti al 38′ p.t. Ruggero, al 43′ s.t. Giorgini, al 57′ s.t. De Pieri per gioco scorretto, al 13′ s.t. Depaoli e Gabrielloni per proteste; recupero 1′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 847 (incasso 14.176 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.

24 Novembre 2025
24 Novembre 2025
24 Novembre 2025