Giudice Sportivo: un turno a Depaoli, Spezia senza Cassata

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 13.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Bracaglia (Frosinone), Cassata (Spezia), Depaoli (Sampdoria), Ruggero (Juve Stabia).

Diffidati Sampdoria: –

