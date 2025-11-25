U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 19.a alla 21.a giornata

News

Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 19.a alla 21.a giornata

La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 19.a alla 21.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26. Di seguito il calendario dei blucerchiati.

19.a Avellino vs Sampdoria (sabato 10 gennaio 2026, ore 15.00)
20.a Sampdoria vs Virtus Entella (venerdì 16 gennaio 2026, ore 20.30)
21.a Catanzaro vs Sampdoria (domenica 25 gennaio 2026, ore 17.15)

altre news

Giudice Sportivo: un turno a Depaoli, Spezia senza Cassata

Giudice Sportivo: un turno a Depaoli, Spezia senza Cassata

25 Novembre 2025 Team
Un giorno di riposo, da mercoledì testa allo Spezia

Un giorno di riposo, da mercoledì testa allo Spezia

24 Novembre 2025 Team
Bellemo: «Siamo un gruppo unito, tre punti che abbiamo meritato»

Bellemo: «Siamo un gruppo unito, tre punti che abbiamo meritato»

24 Novembre 2025 Team