Arbitri: Spezia-Sampdoria affidata a Chiffi di Padova

News

La designazione arbitrale per Spezia-Sampdoria, gara in programma domenica 30 novembre (ore 17.15) al “Picco” della Spezia e valida quale 14.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Chiffi di Padova.
Assistenti: Tegoni e Trinchieri di Milano.
Quarto ufficiale: De Angeli di Milano.
VAR: Giua di Olbia.
AVAR: Dionisi dell’Aquila.

altre news

