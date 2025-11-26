Ripresa a due velocità al “Mugnaini”, giovedì mattutino

La Sampdoria si è rimessa all’opera questa mattina al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta in casa dello Spezia, in programma domenica (ore 17.15) al “Picco”. Seduta di scarico per i titolari della vittoria con la Juve Stabia, programma completo a base di attivazione, torelli, esercitazioni tecniche e partitelle ad alta intensità in spazi ridotti per tutti gli altri disponibili. Differenziati sul campo per Oliver Abildgaard, Alex Ferrari, Lorenzo Malagrida, Matteo Ricci e Alessandro Riccio. Giorgio Altare prosegue il proprio iter di recupero. Terapie per Marvin Çuni. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento mattutino.