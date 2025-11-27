U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Spezia-Sampdoria

Opta Sports ci fornisce il match program di Spezia-Sampdoria, 14.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_spezia-sampdoria_match_program

altre news

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì nuovo mattutino

27 Novembre 2025 Team
Ripresa a due velocità al “Mugnaini”, giovedì mattutino

26 Novembre 2025 Team
Arbitri: Spezia-Sampdoria affidata a Chiffi di Padova

26 Novembre 2025 Team