Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì nuovo mattutino

La Sampdoria si concentra sulla trasferta della Spezia. Dopo una sessione di videoanalisi, al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati hanno svolto un allenamento mattutino caratterizzato da attivazione sul campo, torelli, esercitazioni tecniche, partitella tattica e sfida finale su spazi ridotti. Con il gruppo anche Lorenzo Malagrida e Alessandro Riccio. Lavori differenziati per Oliver Abildgaard, Giorgio Altare, Alex Ferrari e Matteo Ricci. Terapie infine per Marvin Çuni. Domani, venerdì, è in programma una nuova seduta mattutina.

27 Novembre 2025 Team
26 Novembre 2025 Team
26 Novembre 2025 Team