Meno due a Spezia-Sampdoria, sabato conferenza e rifinitura

Meno due a Spezia-Sampdoria. Attivazione tra palestra e campo, torelli, esercitazioni e partitelle tattiche e chiusura con lavori specifici per la finalizzazione ad alta intensità. Questo il menù della seduta mattutina sostenuta dai blucerchiati al “Mugnaini” di Bogliasco alla quale ha preso parte a pieno regime anche Alessandro Riccio. Programmi di recupero differenziati per Oliver Abildgaard, Giorgio Altare, Marvin Çuni, Alex Ferrari e Matteo Ricci. Domani, sabato, è in agenda la rifinitura pomeridiana, preceduta dalla conferenza pre-gara di Angelo Gregucci.