U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Al “Picco” tanto in palio, combattiamo fino all’ultimo»

News

Gregucci: «Al “Picco” tanto in palio, combattiamo fino all’ultimo»

Le parole dell’allenatore Angelo Gregucci alla vigilia di Spezia-Sampdoria, 14.a giornata della Serie BKT 2025/26.

altre news

Meno due a Spezia-Sampdoria, sabato conferenza e rifinitura

Meno due a Spezia-Sampdoria, sabato conferenza e rifinitura

28 Novembre 2025 Team
Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì nuovo mattutino

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì nuovo mattutino

27 Novembre 2025 Team
Opta Sports: il match program di Spezia-Sampdoria

Opta Sports: il match program di Spezia-Sampdoria

27 Novembre 2025 Team