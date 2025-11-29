Sono ventisei i convocati di Gregucci per Spezia-Samp
Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 26 blucerchiati convocati per la sfida con lo Spezia, in programma domani, domenica, al “Picco” (ore 17.15) e valida quale 14.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.
Difensori: Coubiș, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Barák, Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Ferri, Henderson, Malagrida, Ricci.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Narro, Pafundi, Pedrola.