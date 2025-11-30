U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Il gol è un problema, bisogna cambiare registro»

L’analisi del tecnico Angelo Gregucci al termine di Spezia-Sampdoria, 14.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Cherubini: «Così non basta, ci vuole ancora più fame»

30 Novembre 2025 Team
Samp sterile, Spezia cinico: blucerchiati sconfitti al “Picco”

30 Novembre 2025 Team
Sono ventisei i convocati di Gregucci per Spezia-Samp

29 Novembre 2025 Team