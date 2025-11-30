Samp sterile, Spezia cinico: blucerchiati sconfitti al “Picco”
Per il report della sfida tra bianchi e blucerchiati, 14.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Spezia 1
Sampdoria 0
Reti: s.t. 6′ Artistico.
Spezia (3-5-2): Mascardi; Candela, Wisniewski, Mateju; Beruatto (39′ s.t. Hristov), Kouda (39′ s.t. Comotto), Nagy, Bandinelli (33′ s.t. Vignali), Aurelio; Artistico (20′ s.t. Verde), Vlahovic.
A disposizione: Sarr, Loria, Fellipe Jack, Lapadula, Cistana, Onofri, Candelari, Lorenzelli.
Allenatore: Donadoni.
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Hadžikadunić, Vulikic (21′ s.t. Riccio); Cherubini, Henderson (33′ s.t. Pedrola), Bellemo (9′ s.t. Barák), Benedetti (9′ s.t. Conti), Giordano (33′ s.t. Ioannou); Pafundi, Coda.
A disposizione: Krastev, Coucke, Ferri, Ricci, Ferrari, Casalino, Narro.
Allenatore: Gregucci.
Arbitro: Chiffi di Padova.
Assistenti: Tegoni e Trinchieri di Milano.
Quarto ufficiale: De Angeli di Milano.
VAR: Giua di Olbia.
AVAR: Dionisi dell’Aquila.
Note: ammoniti al 7′ p.t. Benedetti, al 19′ s.t. Vulikic, al 38′ s.t. Beruatto per gioco scorretto, al 22′ p.t. Pafundi per comportamento non regolamentare, al 31′ p.t. Bandinelli per proteste; recupero 3′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 6.839 (rateo 73.583 euro), paganti 1.935 (incasso 29.878 euro); terreno di gioco in buone condizioni.