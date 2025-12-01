Due velocità al “Mugnaini, da mercoledì testa alla Carrarese

Due velocità a Bogliasco per la Sampdoria, reduce dalla trasferta a La Spezia. Dopo una lunga sessione di videoanalisi, i titolari della sfida con lo Spezia hanno svolto una sessione di scarico in palestra mentre gli altri blucerchiati disponibili sono scesi sul prato principale del “Mugnaini” per una seduta a base di attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitella con una formazione mista, composta da Primavera e Under 17. Programmi di recupero differenziati per Oliver Abildgaard, Giorgio Altare e Marvin Çuni. Domani, martedì, lo staff tecnico ha concesso una giornata di stacco: dalla tarda mattinata di mercoledì si comincerà a preparare la sfida con la Carrarese, in programma domenica al “Ferraris” (ore 19.30).