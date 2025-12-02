U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Samp e Carrarese al completo, Vulikic in diffida

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 14.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Bani (Mantova), Birindelli (Monza), Marconi (Virtus Entella), Monterisi (Frosinone), Perrotta (Padova), Radaelli (Mantova).

Diffidati Sampdoria: Vulikic.

Due velocità al “Mugnaini, da mercoledì testa alla Carrarese

1 Dicembre 2025 Team
Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Carrarese

30 Novembre 2025 Team
Cherubini: «Così non basta, ci vuole ancora più fame»

30 Novembre 2025 Team