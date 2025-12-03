Forza e tattica al “Mugnaini”, giovedì pomeridiano

La Sampdoria si è rimessa all’opera al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la sfida con la Carrarese, in programma domenica al “Ferraris” (ore 19.30). Dopo una sessione di video-analisi, lavoro di forza in palestra e attivazione sul campo, la squadra – alla quale si è aggiunto anche Oliver Abildgaard, al rientro dopo un mese dall’infortunio patito nella trasferta di Empoli – ha svolto un’allenamento caratterizzato da torelli, esercitazioni tattiche, anche sotto forma di partitelle su spazi ridotti.

Agenda. Indivudale concordato per Estanislau Pedrola che ha svolto lavori di potenziamento muscolare. Proseguono i personali programma di recupero Giorgio Altare all’Isokinetic di Bologna, sul campo Marvin Çuni. Terapie per Alessandro Bellemo e Lorenzo Malagrida. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento pomeridiano.