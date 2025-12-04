Partitelle a pressione al “Mugnaini”, venerdì ancora pomeridiano

La Sampdoria prosegue al “Mugnaini” di Bogliasco la fase di avvicinamento alla sfida con la Carrarese, in programma domenica al “Ferraris” (ore 19.30). Nel pomeriggio, i blucerchiati – compreso Estanislau Pedrola – hanno sostenuto un allenamento a base di attivazione atletica e partitelle a pressione su campo ridotto. Lavoro specifico programmato per Simone Pafundi. Proseguono i rispettivi percorsi di recupero Giorgio Altare (all’Isokinetic di Bologna) e Marvin Çuni. Terapie per Alessandro Bellemo e Lorenzo Malagrida. Domani, venerdì, è prevista una nuova seduta pomeridiana.