Arbitri: Sampdoria-Carrarese affidata a Sozza di Seregno

La designazione arbitrale per Sampdoria-Carrarese, gara in programma domenica 7 dicembre (ore 19.30) al “Ferraris” di Genova e valida quale 15.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Sozza di Seregno.
Assistenti: Berti di Prato e Galimberti di Seregno.
Quarto ufficiale: Allegretta di Molfetta.
VAR: Fourneau di Roma 1.
AVAR: Marinelli di Tivoli.

