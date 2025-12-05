Meno due a Samp-Carrarese, sabato rifinitura e conferenza

Meno due a Sampdoria-Carrarese. Al “Mugnaini” di Bogliasco prosegue la preparazione alla sfida in programma domenica al “Ferraris” (19.30) con i blucerchiati – compreso Simone Pafundi – impegnati in un allenamento pomeridiano a base di attivazione in palestra, esercitazioni tecniche (sottoforma di mini torneo a quattro squadre) e tattiche, partitella finale ad alta intensità. Percorsi di recupero per Giorgio Altare, Marvin Çuni (anche sul campo) e Lorenzo Malagrida. Terapie per Alessandro Bellemo. Domani, sabato, è in programma al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa di Angelo Gregucci.