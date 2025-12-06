U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Carrarese

News

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Carrarese

Opta Sports ci fornisce il match program di Sampdoria-Carrarese, 15.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_sampdoria-carrarese_match_program

altre news

Meno due a Samp-Carrarese, sabato rifinitura e conferenza

Meno due a Samp-Carrarese, sabato rifinitura e conferenza

5 Dicembre 2025 Team
Arbitri: Sampdoria-Carrarese affidata a Sozza di Seregno

Arbitri: Sampdoria-Carrarese affidata a Sozza di Seregno

5 Dicembre 2025 Team
Partitelle a pressione al “Mugnaini”, venerdì ancora pomeridiano

Partitelle a pressione al “Mugnaini”, venerdì ancora pomeridiano

4 Dicembre 2025 Team