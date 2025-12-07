U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci soddisfatto: «Partita di cuore, tre punti vitali»

L’analisi del tecnico Angelo Gregucci al termine di Sampdoria-Carrarese, 15.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Palermo-Samp

7 Dicembre 2025 Team
Conti esulta: «Orgoglioso di dare il mio contributo, avanti così»

7 Dicembre 2025 Team
Sotto per due volte, la Samp ribalta la Carrarese e vince

7 Dicembre 2025 Team