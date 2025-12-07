U.C. Sampdoria Sampdoria logo

News

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Palermo-Samp

Il calendario non ammette soste. Archiviata la sfida con la Carrarese, i blucerchiati si ritroveranno al “Mugnaini” di Bogliasco già nella mattinata di domani, lunedì, per cominciare a preparare la trasferta di Palermo in programma venerdì al “Barbera”.

Conti esulta: «Orgoglioso di dare il mio contributo, avanti così»

7 Dicembre 2025 Team
Gregucci soddisfatto: «Partita di cuore, tre punti vitali»

7 Dicembre 2025 Team
Sotto per due volte, la Samp ribalta la Carrarese e vince

7 Dicembre 2025 Team