Sotto per due volte, la Samp ribalta la Carrarese e vince
Sampdoria 3
Carrarese 2
Reti: p.t. 2′ Abiuso, 18′ Coda, 26′ Abiuso, 36′ Henderson; s.t. 37′ Coda rig.
Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Venuti (13′ s.t. Riccio), Ferrari (1′ s.t. Hadžikadunić), Vulikic; Depaoli, Conti, Henderson (28′ s.t. Ricci), Ioannou; Pafundi (19′ s.t. Barák), Cherubini (13′ s.t. Benedetti); Coda.
A disposizione: Krastev, Ravaglia, Coucke, Pedrola, Giordano, Narro.
Allenatore: Gregucci.
Carrarese (3-5-2): Bleve; Oliana (39′ s.t. Bouah), Illanes, Imperiale; Zanon (39′ s.t. Distefano), Zuelli (39′ s.t. Parlanti), Schiavi, Hasa (20′ s.t. Bozhanaj), Cicconi; Finotto, Abiuso (23′ s.t. Torregrossa).
A disposizione: Fiorillo, Melegoni, Rubino, Ruggeri, Calabrese, Sekulov, Accornero.
Allenatore: Calabro.
Arbitro: Sozza di Seregno.
Assistenti: Berti di Prato e Galimberti di Seregno.
Quarto ufficiale: Allegretta di Molfetta.
VAR: Fourneau di Roma 1.
AVAR: Marinelli di Tivoli.
Note: espulso al 44′ s.t. Foti per proteste; ammoniti al 10′ p.t. Henderson, al 38′ p.t. Illanes, al 43′ p.t. Ferrari, al 42′ s.t. Coda, al 43′ s.t. Torregrossa, al 48′ s.t. Benedetti, al 50′ s.t. Ioannou per gioco scorretto, al 38′ s.t. Cherubini per comportamento non regolamentare, al 46′ s.t. Depaoli per proteste; recupero 5′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 2.405 (incasso 40.429 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.