Due velocità al “Mugnaini”, martedì allenamento mattutino

Due velocità a Bogliasco per la Sampdoria, reduce dal successo sulla Carrarese e già proiettata verso la trasferta di Palermo, in programma venerdì al “Barbera” (ore 20.30). Dopo una sessione di videoanalisi, i titolari della sfida con i giallazzurri hanno svolto una sessione di scarico in palestra mentre gli altri blucerchiati disponibili sono scesi sul prato principale del “Mugnaini” per una seduta a base di attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitelle su spazi ridotti. Percorsi di recupero differenziati per Giorgio Altare, Marvin Çuni e Lorenzo Malagrida. Terapie per Alessandro Bellemo. Domani, martedì, è in agenda un nuovo allenamento mattutino.