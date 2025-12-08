U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Due velocità al “Mugnaini”, martedì allenamento mattutino

News

Due velocità al “Mugnaini”, martedì allenamento mattutino

Due velocità a Bogliasco per la Sampdoria, reduce dal successo sulla Carrarese e già proiettata verso la trasferta di Palermo, in programma venerdì al “Barbera” (ore 20.30). Dopo una sessione di videoanalisi, i titolari della sfida con i giallazzurri hanno svolto una sessione di scarico in palestra mentre gli altri blucerchiati disponibili sono scesi sul prato principale del “Mugnaini” per una seduta a base di attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitelle su spazi ridotti. Percorsi di recupero differenziati per Giorgio Altare, Marvin Çuni e Lorenzo Malagrida. Terapie per Alessandro Bellemo. Domani, martedì, è in agenda un nuovo allenamento mattutino.

altre news

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Palermo-Samp

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Palermo-Samp

7 Dicembre 2025 Team
Conti esulta: «Orgoglioso di dare il mio contributo, avanti così»

Conti esulta: «Orgoglioso di dare il mio contributo, avanti così»

7 Dicembre 2025 Team
Gregucci soddisfatto: «Partita di cuore, tre punti vitali»

Gregucci soddisfatto: «Partita di cuore, tre punti vitali»

7 Dicembre 2025 Team