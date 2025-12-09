U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ancora due gruppi al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

Ancora due gruppi al “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria ha svolto nella tarda mattinata il secondo allenamento settimanale in vista della sfida in casa del Palermo, in programma venerdì al “Barbera” (ore 20.30). Dopo una sessione di videonalisi per l’intera rosa, i titolari della sfida con la Carrarese hanno svolto lavoro specifico in palestra e percorsi atletici sul campo; gli altri calciatori disponibili hanno invece sostenuto una seduta a base di attivazione atletica, esercitazioni tattiche e partitelle su spazi ridotti. Percorsi di recupero differenziati per Giorgio Altare, Marvin Çuni e Lorenzo Malagrida; terapie per Alessandro Bellemo. Domani, mercoledì, è in programma un nuovo appuntamento mattutino.

Giudice Sportivo: Foti salterà Palermo-Samp, Benedetti in diffida

9 Dicembre 2025 Team
Due velocità al “Mugnaini”, martedì allenamento mattutino

8 Dicembre 2025 Team
Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Palermo-Samp

7 Dicembre 2025 Team