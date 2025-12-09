U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Foti salterà Palermo-Samp, Benedetti in diffida

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 15.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

3 giornate di squalifica: Charlys (Reggiana).

1 giornata di squalifica: Foti (allenatore in seconda Sampdoria), Meroni (Bari), Olzer (Pescara), Parodi (Virtus Entella).

Diffidati Sampdoria: Benedetti, Vulikic.

