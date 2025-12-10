Antivigilia di Palermo-Samp, giovedì rifinitura e partenza

Antivigilia di Palermo-Sampdoria. Al “Mugnaini” di Bogliasco prosegue la preparazione alla sfida in programma venerdì al “Barbera” (20.30) con i blucerchiati impegnati in un allenamento pomeridiano a base di attivazione in palestra e sul campo, torelli, esercitazioni tattiche e partitella finale su spazi ridotti. Giorgio Altare, Marvin Çuni e Lorenzo Malagrida proseguono i rispettivi percorsi di recupero; terapie invece per Alessandro Bellemo. Assente Luigi Cherubini, in permesso familiare. Domani, giovedì, è in programma al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa di Angelo Gregucci e, nel pomeriggio, dalla partenza in volo charter verso il capoluogo siciliano.