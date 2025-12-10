U.C. Sampdoria Sampdoria logo

News

Arbitri: Palermo-Sampdoria affidata a Pezzuto di Lecce

La designazione arbitrale per Palermo-Sampdoria, gara in programma venerdì 12 dicembre (ore 20.30) al “Barbera” di Palermo e valida quale 16.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.
Assistenti: Mohktar di Lecco e Cavallina di Parma.
Quarto ufficiale: Di Mario di Ciampino.
VAR: Volpi di Arezzo.
AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

