U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Palermo banco di prova, servirà una gara seria»

News

Gregucci: «Palermo banco di prova, servirà una gara seria»

Le parole dell’allenatore Angelo Gregucci alla vigilia di Palermo-Sampdoria, 16.a giornata della Serie BKT 2025/26.

altre news

Antivigilia di Palermo-Samp, giovedì rifinitura e partenza

Antivigilia di Palermo-Samp, giovedì rifinitura e partenza

10 Dicembre 2025 Team
Arbitri: Palermo-Sampdoria affidata a Pezzuto di Lecce

Arbitri: Palermo-Sampdoria affidata a Pezzuto di Lecce

10 Dicembre 2025 Team
Ancora due gruppi al “Mugnaini”, mercoledì pomeridiano

Ancora due gruppi al “Mugnaini”, mercoledì pomeridiano

9 Dicembre 2025 Team