U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program Palermo-Sampdoria

News

Opta Sports: il match program Palermo-Sampdoria

Opta Sports ci fornisce il match program di Palermo-Sampdoria, 16.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_palermo-sampdoria_match_program

altre news

Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Palermo-Sampdoria

Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Palermo-Sampdoria

11 Dicembre 2025 Team
Gregucci: «Palermo banco di prova, servirà una gara seria»

Gregucci: «Palermo banco di prova, servirà una gara seria»

11 Dicembre 2025 Team
Antivigilia di Palermo-Samp, giovedì rifinitura e partenza

Antivigilia di Palermo-Samp, giovedì rifinitura e partenza

10 Dicembre 2025 Team