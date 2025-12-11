U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Palermo-Sampdoria

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la trasferta in casa del Palermo, in programma domani, venerdì, al “Barbera” (ore 20.30) e valida quale 16.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Narro, Pafundi, Pedrola.

Opta Sports: il match program Palermo-Sampdoria

11 Dicembre 2025 Team
Gregucci: «Palermo banco di prova, servirà una gara seria»

11 Dicembre 2025 Team
Antivigilia di Palermo-Samp, giovedì rifinitura e partenza

10 Dicembre 2025 Team