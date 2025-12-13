Due velocità al “Mugnaini”, da lunedì testa al Padova

Rientrata nella notte da Palermo, la Sampdoria si è rimessa subito in moto al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta di Padova, in programma sabato all'”Euganeo” (ore 15.00). Squadra divisa in due gruppi: scarico per i titolari della sfida del “Barbera”, allenamento a base di attivazione atletica, possessi e partitella ad alta intensità per gli altri disponibili. Giorgio Altare, Marvin Çuni e Lorenzo Malagrida proseguono i rispettivi percorsi di recupero; terapie invece per Alessandro Bellemo. Domani, domenica, la squadra godrà di una giornata di stacco, l’appuntamento per la ripresa degli allenamenti è fissato per la tarda mattinata di lunedì.