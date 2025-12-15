Tecnico-tattico al “Mugnaini”, martedì nuovo mattutino

La Sampdoria si è rimessa all’opera al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta di Padova, in programma sabato all'”Euganeo” (ore 15.00). Dopo una sessione di video-analisi, attivazione in palestra e sul campo, la squadra – compreso Lorenzo Malagrida – ha svolto un allenamento caratterizzato da esercitazioni tecnico-tattiche, anche sotto forma di partitelle su spazi ridotti, alternate a lavori aerobici. Scarico concordato a scopo precauzionale per Leonardo Benedetti, Massimo Coda e Alessandro Riccio. Giorgio Altare, Alessandro Bellemo e Marvin Çuni proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Domani, martedì, è in agenda una seduta mattutina.