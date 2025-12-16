U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Sampdoria al completo, Padova senza Harder

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 16.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Correia (Juve Stabia), Di Mario (Virtus Entella), Fellipe Jack (Spezia), Harder (Padova), Marras e Papetti (Reggiana), Perez (Venezia), Tonoli (Modena), Tronchin (Südtirol),

Diffidati Sampdoria: Benedetti, Vulikic.

