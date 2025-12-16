U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Torneo di partitelle al “Mugnaini”, mercoledì pomeridiano

Prosegue sotto la pioggia battente la preparazione della Sampdoria alla trasferta di Padova, in programma sabato all'”Euganio” (ore 15.00). Attivazione in palestra e poi sul campo superiore del “Mugnaini”, torneo di partitelle e lavori aerobici a chiudere il menù dell’allenamento mattutino diretto da Angelo Gregucci e staff tecnico. Differenziati per Leonardo Benedetti, Massimo Coda e Alessandro Riccio. Giorgio Altare, Alessandro Bellemo e Marvin Çuni proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Domani, mercoledì, appuntamento al pomeriggio.

Giudice Sportivo: Sampdoria al completo, Padova senza Harder

16 Dicembre 2025 Team
Tecnico-tattico al “Mugnaini”, martedì nuovo mattutino

15 Dicembre 2025 Team
Due velocità al “Mugnaini”, da lunedì testa al Padova

13 Dicembre 2025 Team