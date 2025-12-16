Torneo di partitelle al “Mugnaini”, mercoledì pomeridiano

Prosegue sotto la pioggia battente la preparazione della Sampdoria alla trasferta di Padova, in programma sabato all'”Euganio” (ore 15.00). Attivazione in palestra e poi sul campo superiore del “Mugnaini”, torneo di partitelle e lavori aerobici a chiudere il menù dell’allenamento mattutino diretto da Angelo Gregucci e staff tecnico. Differenziati per Leonardo Benedetti, Massimo Coda e Alessandro Riccio. Giorgio Altare, Alessandro Bellemo e Marvin Çuni proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Domani, mercoledì, appuntamento al pomeriggio.