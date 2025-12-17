U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Padova-Sampdoria affidata a Ayroldi di Molfetta

La designazione arbitrale per Padova-Sampdoria, gara in programma sabato 20 dicembre (ore 15.00) all'”Euganeo” di Padova e valida quale 17.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.
Assistenti: Passeri di Gubbio e Scarpa di Collegno.
Quarto ufficiale: Tremolada di Monza.
VAR: Santoro di Messina.
AVAR: Marini di Roma 1.

